Det er ikke bare nyforelskede par som sjekker inn på hotell, påpeker BT-journalist Roar Lyngøy.

JEG LIKER Å REISE, og stort sett er jeg fornøyd med hotellene jeg bor på. Jeg får som oftest det man betaler for, og det er deilig å skifte husrom og å gå til duk og dekket bord.

MEN, KJÆRE hotellsjefer: Hvorfor skal det være åpne dusjrom med fri innsikt fra soverom til dusjområde? Det er kanskje fint for nyforelskede par, men det skapte utfordringer på gutteturen nylig. La meg få dusje uten tilskuere.

NÅR VI ER inne på baderom på hotell: Hvorfor kan dere ikke ha én patent på dusjløsningen? Hver gang jeg kommer til et nytt hotell, bruker jeg uhorvelig mye tid på å finne ut hvordan jeg får byttet vannstrålen fra badekar til dusjhode. Noen som kjenner seg igjen?

ÉN SAK MÅ ALLE hotellansatte lære seg. «Do not disturb» betyr at du ikke skal gå inn i rommet eller banke på døren, med mindre det brenner eller noe slikt.

JEG FÅR AVSLUTTE med litt ros, for på norske hoteller vet man stort sett hva man betaler når rommet er bestilt. Jeg hadde booket rom midt på Manhattan i New York og var fornøyd med prisen. Du kan si at smilet ikke satt like løst da de printet ut et smekkfullt A4-ark med alle skattene som kom på toppen.