Det er ikke alltid så lett å bruke redskap fra en annen teknologisk tid enn din egen. Ungdommen mener nok at det gjelder stort sett alle over 40 når det kommer til å håndtere smarttelefoner eller datamaskiner, men det går motsatt vei også.

Husets korteste kommenterte for noen år siden et kamera jeg hadde funnet frem under en, ifølge fruen, altfor sjelden rydderunde på hjemmekontoret. – Så kult kamera, sa hun. Men hvor har de gjort av skjermen bakpå? spurte hun undrende. – Er det ødelagt? At man brukte film i kameraet før i tiden var et fremmed konsept for henne. Husets slyngel derimot, husker fremdeles at det stadig lå filmpatroner på alskens steder, og at disse var det forbudt å leke med.

I en lokal kamerabutikk har jeg hørt at det stadig kommer ungdommer inn for kjøpe gamle filmkameraer. De kommer tilbake for å fremkalle film, og forventer at det skal bli kunstverk bare fordi det er film. Ofte har de blitt skuffet, for de har feileksponert bort i natten, og det er jo ingen skjerm som forteller om de er på rett spor. Det beste er likevel han som kom inn i butikken, og lurte på om de kunne fremkalle «en slik en», hvorpå han holdt opp en filmpatron og trakk ut filmen for å vise. Det gjorde jo jobben ganske vanskelig.