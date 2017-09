Kvifor er bacon så himla godt?

Vegen til hjartet går gjennom magen, blir det ofte sagt. Det er sant på fleire måtar, spesielt når det gjeld bacon.

Ekstreme mengder bacon tettar jo blodårane, som teknisk sett er det næraste vi kan kome «ein veg» til hjartet.

Men tradisjonelt har dette ordtaket blitt brukt om kjærleiken. Teorien er at dersom du gir den du likar god mat, så vil han eller ho like deg tilbake.

Det trur eg er sant.

Bacon er så godt at det kan skape svikt i dømmekraft. Ein gong trur eg at eg var forelska, men det viste seg å vere ekstremt bra bacon som ga meg varme kjensler.

Adrian B. Søgnen

Mi glede over bacon går langt tilbake. Ein gong spurte eg ei muslimsk venninne om korleis det var å leve eit liv utan bacon.

Ho sa det var det einaste ho sakna i livet, men at ho no var nøgd med at det er kome ei rekke andre typar bacon som ikkje inneheld svinekjøt.

Eg støttar all innovasjon som kan gjere bacon meir helsevenleg, miljøvenleg og etande for oss alle. Det er viktig å spreie kjærleiken.

Grunnen til at bacon luktar så godt er ein mystisk reaksjon som blir kalla Maillard-effekten. Wow.

Vi lever faktisk i eit så avansert samfunn at vi har brukt pengar på å finne ut kvifor bacon er godt. Vel brukte kroner, spør du meg.

No bør vi finne eit godt, vegetariansk bacon-alternativ som kan hjelpe oss å få ned klimautsleppa og sikre bacon for framtida.

Takk for meg.