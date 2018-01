Et godt sovehjerte har sin pris.

Det er fryktelig mange filmer og serie-episoder jeg har «sett» to ganger. Ikke fordi jeg er spesielt tungnem, men fordi jeg har en lei tendens til å sovne. Det hjelper selvsagt på at filmen er spennende og har mye action. Men ikke alltid. Jeg tror jeg for eksempel er den eneste på Bergen kino som har sovet meg gjennom en hel «Fast And Furious»-film.

Da jeg skulle se den grusomt ekle «Everest», gikk jeg i svart før vi kom halvveis. Selv om jeg har høydeskrekk og burde ha sittet ytterst på stolen med pute tilgjengelig. Unnskyldningen får være at jeg satt foran en peis på en hytte, hadde gått lang skitur før på dagen og hadde drukket 2 glass rødvin.

Jeg gledet meg veldig til den nye «Broen»-sesongen. Men andre episode måtte jeg se to ganger. På første forsøk fikk jeg med meg 10 minutter.

Men jeg sovner lett også selv uten skjermer. For noen år siden var jeg og ungene i New York. Jeg synes egentlig musikals er noe stress med all syngingen, men hadde likevel gått med på ungenes ønske om å kjøpe billetter på Broadway. De er dyre. Veldig dyre.

Vi fikk billetter samme dag som vi kom til metropolen. Det gikk som det måtte gå. Kjedelig og jet lag – whats to like. Og denne gangen var det ikke bare meg.

Det ble tidenes dyreste middagslur.