1. Tenker komfort foran stil. Før kunne jeg trosse kulde for å være stilig i tøyet. Nå handler alt om å ikke bli kald, våt eller utvikle nakkeproblemer. Regnbuksen kommer på rett som det er. Stillongsen har vært på i flere måneder. Veske er byttet ut med sekk – mye mer fornuftig!

2. Fornuften tar over. For eksempel ved å følge med i tilbudsavisen. Det tok tid, men økonomien begynner å bli skremmende voksen. To favoritter på tilbud: toalettpapir og ost.

3. Man tenker på «hvordan ting var før». Stadig vekk mimrer jeg tilbake til Discman, Løvenes Konge og Datadyr som jeg vokste opp med.

4. Blir glad når noen spør deg om legitimasjon. En gang gikk jeg faktisk så langt at jeg ga mannen på butikken en klem da han spurte meg om legitimasjon for å kjøpe snus.

5. Søvn er viktig. Tidligere var jeg tilhenger av uttrykket "sove kan man gjøre når man dør". Nå merker jeg at min snart 27 år gamle kropp trenger søvn for å fungere. Helst vil jeg ha mye av det. Legger meg gjerne før kl. 24.00!

6. Jeg vegret meg faktisk for å skrive den nøyaktige alderen min i forrige setning. Tror jeg holder meg til fiksjonen om at jeg ikke er en dag over 19,5 år.

7. Man skriver slike lister som dette fordi man tenker altfor mye på alderen. Sett i perspektiv er det totalt unødvendig. Alder er jo bare et tall, sant?

8. Man klamrer seg fast til at alder bare er et tall.