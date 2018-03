En tur innom Haukelandshallen kan by på store opplevelser.

Når vi er ute på søndagstur, er det ett sted vi ofte ender opp: I Haukelandshallen. Ikke fordi vi har noe spesielt der å gjøre, men fordi det alltid skjer noe der.

Håndball, taekwondo, bordtennis, vektløfting eller fekting; du vet aldri hva som står på menyen innenfor betongveggene på Nymark. Her forleden fikk vi for eksempel med oss rysaren Bergen Bueskytter Cup. Vi skjønte vel strengt tatt ikke helt hva som foregikk, men både jeg og de minste hadde stor sans for litt avansert pil- og bueskyting på søndagen.

Men hvis jeg skal være helt ærlig, er det ikke bare vår appetitt etter sport som drar oss mot Haukelandshallen. Det er kanskje aller mest den andre menyen, den for mat og drikke, som er magneten. Også den kan nemlig være full av overraskelser. At det er hotdog og vafler å få, er rimelig sikkert. Men folk kan også finne på å diske opp med nudler, empanadas, gryterett og spesialiteten julebrus uten kullsyre.

Og det kanskje aller beste med å innta et bedre måltid i Haukelandshallen, er personene du kjøper maten av. De som har bakt kaker, stekt vafler, blandet saft, laget gryterett og funnet gammel julebrus i boden. De frivillige ildsjelene som bruker hele helgen for at folk skal få drive på med basket, karate, volleyball, fekting, bordtennis, vektløfting og selvsagt bueskyting.

Når du tenker på dem, smaker alt på menyen godt. Selv julebrusen uten kullsyre.