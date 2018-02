Det er jo noe vi innprenter i ungene fra tidlig alder: Har du vært på toalettet, må du vaske hendene. Skal du spise mat, må du vaske hendene. Skal du lage mat, må du vaske hendene. Dette er åpenbart viktig hygienelærdom. Men det er veldig lite fokus på å vaske hendene før du går på toalettet.

Jeg er mer enn snittet glad i chili og hvitløk, men tidlig i matlagingskarrieren var det noe jeg hadde gått glipp av. Jeg hadde renset og kappet 8–10 chili, og hadde rikelig med chiliolje på hendene. Et toalettbesøk med håndtering og justering av utstyr, endte plutselig med at alle sentrale utstyrskomponenter sto i full brann.

Men det er ikke bare i underetasjen at chili kan medføre problemer. Jeg blir ofte litt tørr på øynene av kontaktlinser, så jeg tar dem ofte på rett før jeg trener om kvelden. Men hvis jeg har laget mat med chili, må jeg huske å ta på linsene før jeg lager middag. Det er i alle fall det jeg lover meg selv hver gang jeg står med rennende tårer og sviende øyne. Selv tre-fire håndvask på rappen er ikke nok til å fjerne alle restene. De første gangene endte jeg opp kalde kluter med melk for å forsøke å nøytralisere svineriet.

Moralen er at chili er best i gryten, og pass på å ha noe melk i kjøleskapet for sikkerhets skyld.