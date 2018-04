Den som tøffer seg for andre, kan få det tøft med seg selv.

Det er søndag og jeg rydder i hagen. Endelig skal vi bli kvitt plankehaugen som ligger igjen etter vedskjulet vi rev i fjor.

Mens andre holder hviledagen hellig, bærer jeg lass på lass med trevirke bort til varebilen vi har lånt. Kroppen strever med det monotone arbeidet, men hjernen får i alle fall hvilt seg litt.

Plankene er fulle av spiker, men jeg har tjukke arbeidshansker på. Sikkerhet er jobb nummer én, vet du.

Solen skinner, fuglene synger og jeg kjenner humøret stige. Få ting er så bra for selvtilliten som å vise naboer og forbipasserende hvor tungt man klarer å bære. For å understreke hvor barsk jeg er, bruker jeg rå makt til å knekke et par halvråtne planker også.

Haugen minker og jeg laster materialet inn i bilen. Så er det en tynn stokk som er for lang til å få inn i lasterommet. Sagen ligger klar, men verktøy er for feiginger. I stedet legger jeg stokken skrått mellom bakken og bilen.

Uten å nøle tråkker jeg til alt jeg klarer. Det går som det må. Stokken knekker viljeløst på midten, ingen match for min voldsomme styrke. I flere millisekund banker stoltheten i brystet.

Så kommer den andre enden av stokken sprettende og treffer meg hardt i ansiktet. En nådeløs rekyl av dumdristighet og overdreven maktbruk. Ydmykhet er livslang læring.