Verden går fremover. Men ikke for alle, skriver BT-journalist Roar Lyngøy.

«Er det din handlevogn? Skal du bruke den mer?» Spørsmålet kom fra en norsk kvinne der jeg sto med hodet inn i bagasjerommet og lastet inn varene på et overfylt Nordby-senter i Sverige. Jeg svarte den ukjente at hun kunne få overta hvis hun hadde en 20-kroning – beløpet jeg hadde lagt ut.

«Jeg har ikke kontanter. Men har du Vipps?», spurte hun. Selvsagt har jeg det, jeg følger da med i tiden! På et blunk hadde hun overført de 20 kronene. Verden går fremover, tenkte jeg. Kontant betaling er på vei ut. For tenk på det: I dag kan man vippse stort sett overalt.

Når jeg skal parkere i forbindelse med Brann-kamp kan jeg vippse de 50 kronene. Til og med når loddselgere fra det lokale skolekorpset kommer på døren, er det ingen krise om man ikke har kontanter. Ungdommen har jo Vipps! Og selv ved bursdager er det blitt stuerent å vippse.

Det siste jeg hørte var at politiet nå får refs for at det ikke går an å vippse hvis man for eksempel blir tatt i en fartskontroll. Folk gidder jo ikke å betale ellers, spesielt om fartssynderen har bopel utenfor Norge.

Men her om dagen fikk jeg en påminnelse om at kontanter fortsatt er viktig. Min lokale frisør tar nemlig kun «cash». Slik har det alltid vært, og av en eller annen grunn gjelder det mange frisørsalonger. Så dere må bare fortsette med å trykke pengesedler, Norges Bank!