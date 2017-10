Har dere vurdert å sende alle passasjerene deres til Japan, Skyss? spør Anne Hovden.

Togstasjonen Shinjuku i Tokyo går for å være verdens mest hektiske med over 3,5 millioner reisende hvert eneste døgn. På forhånd hadde jeg gruet meg til den og de andre togstasjonene i den ufattelig store byen. Jeg så for meg kaos, enorme køer, dytting på perrongen og en kamp for å komme seg om bord i tide.

Frykten var høyst overdrevet.

Tingene foregår nemlig sånn. På perrongene er det tydelig malte, korte streker med noen meters mellomrom. Bak hver strek stiller passasjerene seg opp, to og to i bredden, som blyantrette linjer mens de venter på toget. Når toget suser inn på perrongen, havner det en inngangsdør nøyaktig foran hver strek. Samtidig deler køene seg som på kommando i to, og tripper seg inn langs togsiden slik at det blir helt klar bane rett frem for dem som kommer ut av toget.

Ingen går inn på toget før alle som skal av har kommet seg av. Ikke en eneste. (Og jeg fikk ikke en eneste ryggsekk trøkt inn i fjeset i løpet av en uke, heller)

På busstasjonen som utgjorde hjertet i et sinnrikt bybussystem i Kyoto, opplevde jeg det samme. Når du først hadde funnet riktig perrong, var det bare å stille seg langs en laaaaang grønn strek i asfalten som buktet seg bakover. Holdt du deg til linjen med rett nummer på, kom du inn på rett buss. Sniking i køen? Glemmesak.

Har dere vurdert å sende alle passasjerene deres på dannelsesreise til Japan, Skyss?