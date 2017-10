Julen er her,og det er dessverre ikke på grunn av julebrusen. Den lar jeg stå i fred i butikken til begynnelsen av desember. Det er samboeren min, som også er den eneste religiøse av oss, som har valgt at juleevangeliet skal starte ekstra tidlig i år.

Min juleplan frem til nå har bestått av noe lignende mynt og kast av hvilken av foreldrene mine jeg ender opp med å besøke på julaften, kystbussbillett til indre Rogaland rett før den store dagen og den komplette julehandelangst uken før, før jeg trygler kompetente familiemedlemmer om å hjelpe meg.

Ikke en bra plan, men det har (nesten) funket hvert år. Og det tar lite tid totalt sett. Det som skjer i heimen nå utvikler seg til en fulltidsjobb, og vi er bare i slutten av oktober. «Hvor skal vi være». Greit nok. «Hvordan skal vi reise». Legitimt. «Hva gjør vi etter klokken 16.30 første juledag». Ikke greit.

Jeg har mer eller mindre blitt tvunget inn i en logistikkorganisasjon som uten problem kunne gått i krigen. Julefester, -selskap og trippeldater er planlagt. Sekundærgaver til perifer familie, om noe skulle endre seg, er klare. Tviler heller ikke på at vi har matchende uniformer, et par grelle ullgensere med reinsdyrmønster på, om et par uker. Heldigvis har jeg etter mye arbeid fått meg degradert til menig, så det blir nok som før, bare uten angsten.