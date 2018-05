Parkeringsbransjen tror jeg er en fin bransje. De har verken slitsomme konkurrenter, kravstore kunder eller krav til innovasjon.

Hele forretningskonseptet dreier seg om å suge maksimalt med penger fra en asfaltflekk på knappe åtte kvadratmeter. Enklere og mer lønnsom butikk kan man knapt tenke seg.

Tenk deg å ha hånd om en slik oppmerket flekk i asfalt eller betong, for eksempel ved Flesland eller Haukeland. Leieprisen for en dag er flere ganger høyere enn for en ny velutstyrt leilighet midt i Bergen sentrum.

Ikke rart at de som driver med slikt, slår seg sammen med andre utleiere av asfaltflekker rundt om i verden, for å kunne kontrollere geskjeften uforstyrret og alene.

Men utad tar det seg ikke helt bra ut å fortelle at denne butikken handler om å tyne bilister med få alternativer, for så mye penger de bare klarer.

På hjemmesiden til en av de største parkeringsaktørene uttrykkes det derfor ikke like enkelt.

Her heter det at; «Våre analytikere, våre kommersielle team, markedsføringseksperter, IT avdeling har konstant omsorg for hva sluttkundene ønsker og har behov for, slik at vi leverer på dette ... Vår service støttes av våre dedikerte medarbeidere, som alle er lidenskapelig opptatt av parkering.»

Utleie av en flekk asfalt burde være en overkommelig butikk for de fleste, – selv uten analytikere og lidenskapelige medarbeidere.