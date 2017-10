Ingenting kjennest rettare eller meir meiningsfullt enn dette, skriv Knut Langeland.

Sidan påske har eg gått med nervane i heilspenn. På kampdag har eg vore så nervøs at eg knapt har vore snakkande til. No er det over, etter 19 serierundar kan eg trekkja pusten djupt og kjenna at knuten i magen er borte. Tre serierundar før slutt er det klart: Opprykket er i boks. Eg går vinteren i møte med bratt nakke.

Eg har gangavstand til favorittlaget mitt, og adgang til garderoben, der eg kan feira sigrane saman med heimeavla spelarar av kjøt og blod. Vi er ikkje så mange som har det slik, ein verneverdig liten minoritet, vil eg tru. Som synest moderklubben er viktigare enn noko anna lag. Som trekkjer på skuldrane om det går slik eller sånn med Brann, men som brukar ei veke på å koma over eit nederlag i det somme, med låtten på lur, omtalar som «teikneserien».

Dei som vil, må gjerne prøva å gjera meg til latter. Dei som ler, er kanskje slike som av ein eller annan kuriøs grunn, synest dei kan «via» seg med eit eller anna perifert lag borti England, typisk Liverpool eller United, heller enn å bry seg om det laget som spelar for tomme tribuner på kunstgrasbana i nabolaget.

Laget mitt når ikkje opp i spaltane eller på TV. Dersom det definerer kva som er viktig, er ikkje mitt lag viktig. Men for hundrevis av ungdommar i og rundt bygda mi er det avgjerande for trivnad og tryggleik og oppvekstvilkår. I generasjon etter generasjon. Klubben min har vore der for meg. No er eg der for klubben min, for etterkomarane i drakta mi. Eg gler meg med dei, og kjenner at triumfen er litt min óg. Ingenting kjennest rettare eller meir meiningsfullt enn å bry seg om klubben sin.