Hva er så gale med litt regn og en himmel full av deilige skyer?

I sommer kjøpte jeg meg caps. Jeg har ikke noe imot dette plagget. Det er mange som kler caps, men hos meg derimot fremheves min merkelige hodeform, utstikkende ører og jeg blir plutselig ti til femten år yngre.

Men jeg måtte altså kjøpe meg en caps. Jeg ser ikke på meg som en gammel mann, men håret mitt har tydeligvis et helt annet syn og har startet en tilbaketrekning – helt uten min godkjennelse.

Spesielt på sidene trekker hårstråene seg innover mot midten og danner to store V-formasjoner. En på hver side. Dette har åpnet for et marked av muligheter jeg helst skulle ha unngått.

Det er spesielt en som liker å utnytte slike tilgjengelige flater på kroppen min. Det er vår gode venn solen. Jeg har lært meg til å bruke parasoll, faktor 30 og smører meg oftere enn TV3 kjører reklamepause. Men så var det denne V-formasjonen på hodet da. Dette var nytt for meg.

Dag 1: Jeg ble OK rød. Dag 2: Jeg smurte meg, ble enda mer rød. Dag 3: Dette gikk bare en vei og jeg måtte kapitulere. Jeg måtte kjøpe meg caps.

Sol, sommer og hvite strender? Nei takk. Hva er så gale med litt regn og en himmel full av deilige skyer? Jeg stemmer for ferie på Svalbard neste år. Så får vi se om fruen stemmer for det samme …