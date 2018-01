«God bless America». Det høyrest såpass snålt ut at eg stundom lurer på om det er i djupt alvor Donald Trump (og andre amerikanske presidentar før han) driv og appellerer til høgare makter, eller om det berre er av gammal statsmannsaktig vane. Er det rituelt fjas, eller meiner jordas mektigaste embete at Gud burde ha særskilt sut for nettopp deira nasjon?

Det skulle teke seg ut om Erna Solberg på tilsvarande vis støtt skulle be om at Vårherre forbarma seg over fedrelandet hennar. Heimen til drygt fem millionar av verdas meir enn sju milliardar menneske. «Gud velsigne Noreg», liksom, i tide og utide. Med trykk på Noreg. Ikkje Sverige, for Guds skuld. Eller Island eller Nigeria. Eller Nicaragua.

Noreg. Norway. Norwegen. Som om vi ikkje var velsigna nok frå før, med fjell og fjord og fisk og olje, rikeleg med vatn og eit leveleg klima, året rundt, faktisk, endå om nokre skal ha det til at mørketida er så fæl at dei finn det formålstenleg å gå i asyl i både Austen og Syden.

No er det diverre slik stelt med Amerika at Vårherre, dersom appellen frå «the Donald» skulle nå fram til Hans bord, og Han dessutan vil klodens beste, aller først truleg ville syta for å fjerna nettopp han som for tida framfører appellen. Like godt er det difor, kanskje, berre å la han styre på, han som ikkje veit skilnaden på vêr og klima. I håp om at Vårherre ein dag nyttar høvet til å retta opp i sin eigen megatabbe, og faktisk syter for å velsigna, ikkje berre Amerika, men verda, med å fjerna han som vart innsett om lag på denne tida i fjor.