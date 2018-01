Vi samlere kan ikke styre oss i gift shops.

Jeg har ofte irritert meg over alle suvenirbutikkene som ligger langs Bryggen – forretninger som selger ting ingen noen gang kommer til å få bruk for. Men jeg innser at det er folk som meg som holder liv i dem.

Boden min er nemlig full av ubrukelig tull jeg har kjøpt i tilsvarende butikker i utlandet. Det begynte på min første tur med kompisene til Syden. Da vi landet på Flesland inneholdt kofferten flere suvenirer som på ingen måte hadde noe med Hellas å gjøre, men som er gode minner fra turen. Et samuraisverd var blant de mer eller mindre lovlige tingene som ble smuglet forbi tollerne den dagen.

Et utvekslingsopphold på USAs vestkyst gjorde meg til eier av mye skrot, deriblant boken «High Times – Pot Smoker’s Handbook», med 420 forslag til ting man kan gjøre når man er høy. Totalt ubrukelig når man ikke driver med sånt.

Et forsinket fly førte til en ufrivillig overnatting på Island på vei til New York. Her kjøpte jeg både to håndkle-hetter (!) fra «Den blå lagune» og et islandsk flagg jeg aldri har brukt. Jeg lette etter det da Island gjorde det bra i fotball-EM, men da hadde jeg rotet det bort.

Men mitt suvenir-Mekka er nok fengselsøyen Alcatraz. På vei ut sluses alle gjennom en suvenirbutikk full av fristelser. Jeg har vært på Alcatraz tre ganger, og er flau eier av både Alcatraz-såpe og Alcatraz-ølbrikker i marmor.