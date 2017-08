Hvilken støvsugerteknikk har du?

En kjent komiker har et morsomt nummer om de to skolene innen støvsugerfaget.

Den systematiske støvsugingen, kvadratdesimeter for kvadratdesimeter i rette linjer, helst med start inne langs listene. Alt dekkes over med minimal overlapping.

Så er det den kaotiske støvsugingen. Utøveren står stort sett i ro og skvyer støvsugerskaftet fra seg i alle retninger på unøyaktig vis. Denne støvsugerstilen er ofte sett blant dem som ikke egentlig ønsker å støvsuge, men som er utsatt for hint eller direkte ordre om at det bør gjøres.

Jeg ser for meg at ulike stiler for støvsuging er årsak til spydigheter og småkrangling i tusener av norske hjem. Ikke i min husstand, selv om jeg og min grundigere halvdel nok er uenige om hvorvidt jeg tilhører den systematiske eller kaotiske støvsugerskolen.

Til gjengjeld er det hos oss en annen støvsugerstrid som når som helst kan eksplodere som en overfylt støvsugerpose.

Det handler om utstyr. Jeg elsker de nette og trådløse støvsugerne. Jeg hater når ledningen ikke strekker til, når den er i veien, når jeg må dra droget etter meg. Motparten messer om at de trådløse har for få watt.

Den beste løsningen er selvsagt å droppe hele støvsugingen. Eller trimme en sånn liten robotstøvsuger.