Er værgudene like natige som banken min?

Jeg begynte å fundere på dette da jeg var på Fjordsteam forrige helg. Den knallfine sommeren var slutt, over meg hang det gråsvarte skyer. I luften var det sånne dråper du egentlig ikke merker, men blir klissvåt av.

Ved siden av meg sto en kompis som er pilot. Han så mer oppover enn forover. Han ventet på flyvær, skulle sende folk på veteranfly-sightseeing over Bergen.

Som meg er piloten uforbederlig optimist. Han trives godt i de øvre luftlag, og har rett som det er nærkontakt med værgudene.

– Det er nordavind. Dette er forbigående, sa han med overbevisning i stemmen.

Selv har jeg hele sommeren hørt folk si at «vi må betale tilbake for alt godværet til høsten. Det kommer til å regne uavbrutt til jul.»

Er det sånn at det finnes et regnskap over soldager? Er det som i banken, at vi straffes med blodrente ved overtrekk? Blir det ny regnrekord på Vestlandet denne høsten? Må jeg gå i oljehyre herfra til nyttår?

Hodet mitt ble fylt av disse tankene mens jeg sto der og glodde på veteranbåter gjennom paraplyhavet. Så gikk det noen timer, jeg fikk lavt blodsukker og glemte hele greien.

Det var da jeg hørte den. En deilig, jevn brumming noen hundre meter over hodet mitt. Lyden av veteranfly over Vågen.

Kompisen min hadde rett. Da det så som mørkest ut, ble det opplett og flyvær. Tenk på det neste gang det bøtter ned. Hvis vinden blåser fra nord, kan uværet være forbigående.