Det finnes mot, og så finnes det dumdristighet. Nylig hørte jeg om en som overlevde det siste.

Forrige uke var det mer vær enn de fleste flyplasser verdsetter. Selv brukte jeg et døgn hjem fra Kanariøyene, inkludert en ufrivillig overnatting utenfor Kastrup, som overhodet ikke sto på reiseplanen.

Min bedre halvdel skulle samtidig på jobbseminar. Hun og kollegaene ankom forventningsfulle Flesland for å innta hovedstaden med brask og bram. Ved innsjekk viste det seg at flyet var kansellert. Fruen hadde opptil flere spørsmål til stakkaren bak skranken, blant annet vedrørende bagasjen, så hun skravlet i vei. Av egen erfaring vet jeg at når noen først har puttet penger på henne, er det vanskelig å få henne til å stoppe.

Men dette var åpenbart en modig og handlekraftig mann. – Hold kjeft, slik at jeg klarer å tenke, sa han resolutt til henne, mens fingrene hamret løs på tastaturet. Deretter booket han dem alle om til flyet før, og sendte dem løpende ned til gaten, uten å vite hvilken fare han hadde utsatt seg for. I stedet skrøt hun uhemmet av denne fantastiske mannen som ordnet alt for dem.

Jeg er imidlertid usikker på om dette er en farbar strategi for meg også, eller om dette er forbeholdt superhelter som redder flyreiser.