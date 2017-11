– Where are you from? Norway? Oslo? Bergen! Aaah – Brann Bergen! ropte hotelleieren i Beograd. Dermed var jeg solgt.

Det er ikke første gang jeg møter utlendinger som assosierer Bergen med vår middelmådige fotballklubb. I Genova ble jeg servert av en bartender som husket godt da Sampdoria møtte Teitur Thordarsons menn i 1989. I georgiske Tbilisi spurte lokalbefolkningen om hvordan det gikk med Robbie Winters og Thorstein Helstad. Og spørsmålet «What is going on with that Norling guy?» føltes helt naturlig fra en av de ansatte på en pub midt på Manhattan nedrykkssesongen 2014. På veggen der henger forresten et LP-cover av Ove Thues klassiske «Heia Brann» fra 1974.

Likevel: den serbiske hotelleieren tok meg litt på sengen. Først fordi han ringte dagen før vi skulle ankomme, deretter ved å ha full kontroll på Branns resultater og erkefiender («Valeranga» gliste han).

Sjarmoffensiven hadde selvsagt et mål: Plutselig hadde jeg sagt ja til å betale for henting på flyplassen, selv om planen egentlig var å ta flybussen. I resepsjonen fortsatte den godslige serberen å snakke om norsk fotball – og avslørte at «Stromsgodset» var favorittlaget.

Men hvordan visste en hotelleier i Beograd så mye om norsk fotball? Forklaringen var enkel:

– Jeg liker å gamble. Om sommeren er det bare norske og svenske kamper på tippekupongen her, for da er det pause i de andre ligaene.

Norsk fotball er kanskje ikke særlig bra. Nordmenn sitter klistret foran TV for å se Premier League. Men én måned i året – juli – er det Marienlyst, Aspmyra og Brann Stadion som er sentrum for verdens fotballinteresserte.

Husk det neste gang du går på Stadda. Vi er mer berømte enn du tror.