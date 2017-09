Eg er blitt gammal. Musklane sviktar meg.

I alle år har eg forkynt, med forpliktande patos, at naturen er mitt treningssenter. At slik vil det alltid vera. I utsagnet har det lege ein ikkje liten porsjon forakt for dei som oppsøkjer slike institusjonar. Vel, no har eg meldt meg inn. I ei treningssenterkjede …

Det har skjedd etter påtrykk, men også på bakgrunn av gryande sjølvinnsikt. Eg er blitt gammal. Musklane sviktar meg. Dei må byggjast, og det har diverre vist seg at eg ikkje lenger er forfengeleg nok til å gjennomføra armhevingane eg innstifta, og disiplinert gjennomførte, ein gong i ungdommen. 50 armhevingar til kvelds ville uansett ikkje vore nok til å stoppa forfallet.

No er det ikkje jåleri det handlar om lenger. No er det alvor. Let eg musklane visna meir no, vil eg på eit tidspunkt ikkje lenger kunna kliva til fjells og oppsøkja dei plassane som så fullkomment kjem i møte den lengten eg dagleg kjenner på.

Eg er villig til å underkasta meg det meste for framleis å kunna vandra uanstrengt i fjellet. Til og med eit treningssenter fullt av struttande jålebukkar. På plussida noterer eg andre og meir duvande distraksjonar. Min treningssenterdebut var ikkje utan slike, men det skal det sikkert bli høve til å utdjupa ved eit seinare høve. Framhald følgjer.