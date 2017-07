Mobilene er lagt vekk, ingen sniking på Facebook og Instagram denne sommeren. «Men kan det stemme at hyttenaboene over fjorden har sol helt til halv ti?»

Vi setter oss i skyggen, med god utsikt til hytten over fjorden. Ved halv ti-tiden er myggen forsynt for lenge siden, og gåsehuden har blitt permanent. Kvelden har gått med, men nå vet vi en gang for alle at hytten over fjorden har sol til ti over halv ti.

Vi bruker en times tid på å få båten på vannet, og tar en runde rundt hyttetomtene i området for å få oversikt over hvordan bademulighetene deres er. Båten går tom for bensin, vi må ro tilbake og bading blir det ikke tid til. Vel vel, så vet vi i alle fall at Hansen-familien har fine badeforhold – med eget stupebrett og lite tang.

Litt lenger ut i havgapet er det gode fiskemuligheter. Piren napper som bare det. «Men hvordan er det med hyttene her ute? Den på holmen der må vel ha sol fra morgen til kveld?» Vi ror fra hytte til hytte for å kartlegge solforholdene hos hver enkelt. Etter tre timers tid har vi kontroll på hele området. Piren er glemt.

Ved hjemreise vet vi at hyttenaboen over fjorden har plass til ti gjester på terrassen, at de på oppsiden har gode parkeringsmuligheter og at de ute i havet kan se solen gå ned i horisonten på skyfrie kvelder.

Hytteboken vil melde om late dager i solen, med flust av pir, krabber og kantareller. «Deilig med mobilfri sone på hytten. Takk for nå!»