Hvorfor kan ikke flere tygge maten ordentlig?

Hun sitter overfor meg i kantinen og borer blikket i meg. Jeg spiser salat mens jeg kjenner munnen min brenne. Jeg vet det er den hun stirrer på. Kan hun ikke bare la meg spise i fred?

Jeg vet hva hun tenker: «Er jeg nødt til å sitte her og vente på ham?» Jeg er stresset og føler meg som en byrde. De andre vi spiste lunsj med har for lengst gått, og hun siste føler seg latt i stikken. Hun er her kun på grunn a dårlig samvittighet, og det irriterer henne stadig mer.

Adrian B. Søgnen

Til slutt når hun kokepunktet og utbryter med en fiendtlig tone: «Hvor mange ganger er det egentlig mulig å tygge hver bit?!»

Denne intense frustrasjonen er jeg blitt offer for utallige ganger, og jeg skjønner den aldri. Hvorfor kan ikke flere tygge maten ordentlig? Jeg har alltid hørt at blodsukkeret, fordøyelsen og vekten går åt skogen hvis en ikke tygger mye. Hvorfor er det ingen som bryr seg om dette?

Sist uke telte jeg tyggene mine per bit hver gang jeg spiste. Her er et utdrag:

Salat: 60 tygg.

Pizza: 50 tygg.

En Gjende-kjeks: 35 tygg.

Ett stk. valnøtt: 20 tygg.

Grøt: 15 tygg.

En studie jeg har lest viser at når du tygger hver munnfull 40 ganger får du i deg 11,9 prosent færre kalorier enn om du tygger 15 ganger. Neste gang noen irriterer seg over hvor sent jeg spiser skal jeg vise dem hvor mye sunnere jeg er. Da tenker jeg de klapper igjen smella.