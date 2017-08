Endelig fikk hun tilbudet, min mor på 89. En springkniv!

«Med et langt blad er den korsikanske springkniven noe midt mellom et funksjonelt universalverktøy, et farlig våpen og et mannlig statussymbol».

Ja, så står det skrevet i annonsevedlegget til Hjemmet for en tid tilbake. I et ukeblad hvor trolig eldre kvinner utgjør flesteparten av abonnentene. Deriblant min mor på 89 år.

Den eksklusive springkniven fra Korsika, med et knivblad på over ti centimeter og som i utstukket tilstand blir 23 centimeter, beskrives som et unikt samlerobjekt. Til kun 59 kroner!

Midt i blinken for Hjemmets godtroende, strikke- og matoppskriftelskende lesere! Tenk å få tilbud om en korsikansk springkniv! Og så billig da! Ethvert hjem må da ha en springkniv!

Ifølge våpenforskriften er ikke springkniver tillatt å eie, erverve eller selge i Norge uten «aktverdig formål». Det er vel samlermotivet som er det aktverdige smutthullet i dette tilfellet.

Ja, ja, min mor lot seg ikke friste til å bestille en korsikansk springkniv med inngraverte kors som utsmykning på skaftet. Hun ble heller ikke fristet av at knivbladet var utformet med et hull «for å gjøre det lettere å åpne kniven».

Moderen klarer seg helt utmerket med sin gamle brødkniv og sine pent brukte bestikkniver. Hun har flere kjøkkenkniver også, men ingen av dem trenger å skjerpe seg mer enn Hjemmet bør gjøre.