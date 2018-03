Derfor er jeg alltid altfor tidlig ute

Når du for en gangs skyld er et par minutter for sein på busstoppet, kommer bussen garantert et par minutter for tidlig.

Jeg er et håpløst vanemenneske. Inntil for noen uker siden var jeg alltid på busstoppet tre minutter før bussen. Klokken 07.57 sto jeg klar, selv om bussen aldri var der før 08 sharp. Hver uke brukte jeg altså minst 15 minutter på å vente på linje 15 til sentrum. En dag for noen uker siden var det så ufyselig vær at jeg drøyde det litt. Den dagen kom selvfølgelig bussen et par minutter før tiden, og jeg så bare bakruten på den. Ja ja, tenkte jeg. Vi er velsignet med hyppige avganger her oppe på Bønestoppen. Det er heldigvis bare ti minutter til neste buss. Men den gang ei: Den neste bussen var forsinket. Så i stedet for noen minutter mindre, fikk jeg 20 minutter ekstra på busstoppet. Da den forsinkede bussen endelig dukket opp, kom det typisk nok enda en buss like bak. Kald og trøtt i beina tenkte jeg at det skulle bli godt å sette seg inn på en varm buss og sjekke litt nyheter på mobilen. Men den forsinkede bussen var stappfull av våte og kalde mennesker og hadde dessuten bare ståplasser. Bussen som kom rett bak var derimot tom. Alle passasjerene var jo stablet inn i den første bussen. Men den tomme bussen kjørte rett forbi, det sto jo allerede en buss på stoppet. Siden den dagen har jeg alltid vært på busstoppet minst fire minutter før bussen skal være der, bare sånn i tilfelle den kommer litt for tidlig én gang til. Og siden den dagen har linje 15 alltid vært i rute.