Du som sitter på det ytterste setet på en stappfull bybane når setet ved siden av deg er ledig. Kan du være så vennlig å sette deg på det innerste setet?

Det skjer så altfor ofte. Jeg går inn på en relativ folksom bybane hvor flere seter står ledig, fordi noen har satt seg på det ytterste setet. Enkelte tar opp to seter for å plassere en sekk, en veske eller liknende på det ene setet, noe som er minst like irriterende.

Bjørn Erik Larsen

Et unntak er selvfølgelig dem som er dårlige til bens, eller har andre plager. Men etter min mening burde det være unødvendig å måtte spørre om friske, oppegående mennesker kan gjøre plass til meg ved å sette seg inn eller fjerne bagasje.

Som regel blir jeg bare stående og se på det ledige setet og irritere meg.

Det er ikke det at jeg har så mye imot å stå på bybanen, og det er ikke det at det er så vanskelig å spørre om plass. Det er prinsippet det handler om. Det er enkelt og greit ren høflighet.