Det ble krise i heimen da nettet forsvant.

Nettet vårt gikk ned for telling, ikke en time, ikke en dag, men opptil flere!

Panikken i huset var til å ta og føle på. Minstejenten fikk ikke gjort lekser, de store guttene fikk ikke gjort eller sett verken ditt eller datt. Det var like før de begynte å se lineær TV.

Far i huset ble selvfølgelig utfordret.

– Dette får du rydde opp i, var den klare meldingen jeg ble servert til frokost – 32 timer ut i vårt internettløse mareritt.

Som den gamlingen jeg er, valgte jeg telefonen. Det skulle jeg aldri gjort.

– Det er for tiden stor trafikk, fortalte en smørblid nordlandsstemme – etterfulgt av a-has udødelige «Take on me».

Tre ganger i minuttet brøt nordlandsstemmen inn og informerte om den store trafikken, ellers var det a-ha opp og i mente. Samtlige ti låter i albumet «Hunting High and Low» fra 1985. Ikke et ord om jeg var nummer tre eller 3500 i køen. Intet tilbud om at jeg kunne bli oppringt. Bare a-ha. Jeg holdt ut i drøyt 58 minutter.

Nettet kom etter hvert tilbake. Feilen lå selvfølgelig et helt annet sted enn i huset vårt. Jeg kunne spart meg telefonen, irritasjonen, nordlandsstemmen og a-has suksessalbum.

«Feilsituasjonen (fiberbrudd) har oppstått i forbindelse men vei-/anleggsarbeid som utføres i Skjold-området i Fana», var den enkle forklaringen.

Litt meningsløst at SMS-beskjeden kom et døgn etter at nettet var tilbake.