Når terrenget ikke stemmer med kartet, hender det at terrenget er feil.

Høsten er tid for en liten rapport fra årets sauesanking. Årets rapport skal handle om et aldri så lite sauemysterium. Et ganske uforståelig og veldig, veldig slitsomt mysterium.

Her skal du høre: Som inngiftet i bondeslekt, har jeg årlige sankeforpliktelser. Det pleide å være easy-peasy. Ene fjelldalen lørdag, den andre søndag, så var nesten alle beistene sanket og samlet på heimebøen.

År for år er sanketurene blitt litt drøyere. Ikke bare har dyrene trukket til høyfjellet, der de står musestille bak hamrer og i hemmelige kløfter. Etter hvert har noen tatt turen ned i nabokommunen og må drives først opp på høyfjellet og deretter ned i hjemlige fjelldaler.

Grunnen er enkel: I nabodalene er det slutt på sauehold. Våre sauer har fritt leide i alle retninger. Og som kjent spirer det alltid grønnere på et beite litt lenger unna.

Årets sauehenting ble et maratonløp med magert utbytte. Vi trålet enorme fjellområder og fant færre enn halvparten. Heldigvis tok beitelaget affære helgen etter og satte inn stormtroppene.

Tilbake på kontoret sjekker jeg Landbruksdirektoratets statistikk for å få bekreftet det begredelige inntrykk: At sauehold i vestlandsfjell har fått en alvorlig knekk.

Så er det akkurat motsatt: De ti siste årene vokste sauebestanden på Vestlandet mer enn menneskebestanden. I hvert fall i prosent. I Hordaland var det i januar 80.349 voksne sauer mot 66.097 ti år tidligere.

Hvor er de 14.000 ekstra sauene, spør jeg.

Ikke i mine fjell, i hvert fall!