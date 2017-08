Selv blir jeg jevnlig gammelmannsmobbet.

Sjokolade får frem det verste i folk. Da tenker jeg ikke bare på desperasjonen som kan oppstå hvis behovet for inntak er stort, men praktisk umulig å få gjort noe med (sjelden i de døgnåpne bensinstasjoners tidsalder).

Jeg tenker også på hvordan man kan dømme, og bli dømt av, andre mennesker etter hvilke sjokolader man foretrekker.

Selv blir jeg jevnlig gammelmannsmobbet når jeg står frem som en mokkabønneentusiast. Bare det faktum at jeg foretrekker mørk sjokolade, fremfor den tamme folkefavoritten melkesjokolade, kan føre til skjeve blikk og ditto kommentarer.

Kun en liten del av sjokoladekritikken mot meg har jeg forståelse for. Det er den som peker på at jeg har sansen for trønderske typer. Godbiter som Troika, Krembanan, Hobby og de nevnte mokkabønnene fabrikkeres alle i den solfattige liksomstorbyen Trondheim.

Men dessverre er altså alternativet østlandssjokolade, for hvem kan glemme at Minde sjokolade nå holder til i Fredrikstad?

Nei, jeg tygger på trøndertypene. Selv de sortene der gammelmannsstempelet følger med smaken.