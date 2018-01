Planene om storbyferie er for lengst skrinlagt.

Det er nytt år, og noen av oss strever kanskje med nyttårsløfter. Vi har allerede sett reportasjer fra helsestudio om mennesker som trener for å få sommerkroppen. Kanskje skulle jeg tatt en tur, jeg også, men jeg gidder ikke.

De siste årene har det blitt så som så med friluftsliv. Min siste skitur av et visst format var tilbake i 2008. Den gikk fra Kvamskogen til Kvitingen med en kollega. Siden har det blitt lysløypen på Fløyen, senest for ett år siden.

Så langt har 2018 vært perfekt for utflukter, med god temperatur, lite vind i fjellet og mye sol.

Til sommeren har jeg store planer. Jeg ser for meg en ukes telttur. Målet er å gå i fjellet ovenfor Vadheim i Høyanger kommune, dra til min bestefars gamle fiskeplasser sammen med min yngste sønn. Det er mitt nyttårsløfte.

Hvis ikke feriepengene brukes opp, skal jeg spandere en fiskestang på ham. Vi kan jo ikke dra på fisketur uten stang. Kanskje også noen sluker, slik at vi har et alternativ hvis ikke ørreten biter på makken. Ørreten skal steikes på stormkjøkkenet, hvis vi da ikke tenner opp et bål når det lir mot kveld. Vi får se.

Nå kan det jo tenkes at vi får et væromslag slik at ekspedisjonen må innstilles, eller i beste fall utsettes. Det er ikke godt å si. Vi må planlegge denne turen og lese oss opp på fjellvettregler.

Med unntak av fiskestang er det meste av utstyret allerede i hus. Teltet må imidlertid sjekkes nøye. Jeg fikk det av naboer til 40-årsdagen i 2006 og la det på loftet. Siden har det ligget der, urørt. Men i sommer skal vi blåse liv i teltet, høyt over havet i sognefjellene.

Hvis da ikke været snur.