Det er alltid noe som går.

Det er mitt inntrykk, i alle fall. For hver gang jeg hinter om at jeg brygger på sykdom, får jeg høre nettopp det. Det er noe som går.

Forkjølelse. Noe som går.

Feber. Noe som går.

Omgangssyke. Noe som går.

Koldbrann, pest og kolera. Antakelig noe som går, det også.

Det spiller tydeligvis ingen rolle hva det er eller når det skjer, sykdommen er et resultat av at noe går.

Uansett.

Her har faktisk faktisk.no en jobb å gjøre. For hvilken empiri bruker disse menneskene (hovedsakelig voksne damer) til å underbygge påstanden? Hvordan vet de så sikkert at det er noe som går?

De kjenner kanskje flere som er syke, men hvor mange? Og hvor mange syke mennesker må de kjenne for at «noe skal gå»? Og må alle lide av det samme?

Og hvis det alltid er noe som går, kan man da si at det går i hele tatt?

Jeg er aldri orientert om at noe går, men jeg skulle gjerne vært det. Da kunne jeg kanskje tatt noen grep for å unngå å bli syk. Smurt litt ekstra Antibac på hendene, latt være å drikke av andres flasker, tatt på meg varmere klær eller isolert meg en mandagskveld.

Nå går jeg rundt i uvitenhet med en konstant bekymring om å bli truffet av noe som går.