Årets første julebord

Synes du julen kom for tidlig i fjor? For noen av oss er den her allerede igjen!

Klubben min kone går i består av fem veldig travle damer. Det er en eksklusiv og hemmelighetsfull klubb som aldri tar opp nye medlemmer. Jeg har heller aldri hørt om noen som har sluttet eller blitt ekskludert. De møtes en gang i måneden, men ingen vet hva de driver med. Det vi vet, er at det verken er en strikkeklubb (min kone kan ikke strikke), en bridgeklubb (hun spiller ikke bridge) eller en vinklubb (hun kommer alltid hjem i egen bil). Vi vet også at de får servert veldig god mat der. De spiser nemlig aldri middag hjemme når de skal på klubb. På klubbkveldene blir vi ektemenn jaget på dør. Egentlig burde vi laget en herreklubb som kunne hatt egne møter disse dagene, men på den annen side er det jo godt med en frikveld iblant. Men en gang i året inviterer damene oss på julebord. Så da samles en akvariemann, en flytebryggemann, en kaffemann, en skolemann og denne avismannen. Vi har ikke veldig mye til felles, men vi er glade i damene våre. Dessuten liker vi å ha det kjekt, og det går fint i så godt selskap. Da damene begynte med denne tradisjonen for et tiår eller to siden, pleide vi å ha forsinket julebord den første eller andre helgen i januar. Denne vinteren har de hatt det så travelt at vi nå skal på julebord den første helgen i vinterferien. Dermed blir det vel mer årets første julebord enn fjorårets siste. God Jul!