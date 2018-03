– Hæ?! Betalte du virkelig ekstra for å få vindussete på flyet, spurte en kamerat etter at jeg hadde bestilt vårens ferietur til Sør-Afrika.

– Selvfølgelig, svarte jeg, litt brydd over at dette ble ansett som unormalt.

Sannheten er at jeg hadde brukt to dager på å fundere over hva som er det ideelle setet å velge.

Valget jeg tok har redusert risikoen for å bli siklet på med 50 prosent, fordi jeg bare får én sidemann. I tillegg slipper jeg å få et «uheldig» kaffetralle-dunk i skulderen hver gang jeg har klart å sovne, noe jeg er sikker på at flyvertinner gjør for moro skyld.

Samtidig innser jeg at det er mye som er utenfor min kontroll.

Man kan ende opp ved siden av mennesker med spesielle behov, som for eksempel franskmenn, Dimmu Borgir-fans eller «barn av naturen» som påberoper seg retten til å fly uten sko.

Man kan bli plassert foran barnefamilier, med unger som enten skriker eller sparker i setet. De mest motorisk begavede krekene klarer å gjøre begge deler samtidig.

Man kan også ende opp ved siden av typen med blazer og tynt hår som lever ut Napoleon-komplekset sitt ved å erobre begge armlenene i midtsetet og tviholde på dem i fire timer.

Min største skrekk er nok likevel å måtte sitte ved siden av mennesker som minner om meg selv. Grinebitere som irriterer seg over hver minste forstyrrelse fra sidemannen.

Jeg krysser fingrene for å slippe det.