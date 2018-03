Fem ting som er verdt å bekymre seg for.

Hypokonderlegen Ingvard Wilhelmsen sier vi alltid skal ta gledene på forskudd. Så har vi i alle fall hatt dem, om de ikke skulle slå til. Jeg er dypt uenig. Jeg tar alltid sorgene på forskudd. Skulle de ikke slå til, er det kjekt å bli positivt overrasket.

Her er min fem på topp liste over ting å bekymre seg for:

1. Ungene. De er voksne, men gjenstand for betydelig mer bekymringer enn da de var små. (Så er dere advart, småbarnsforeldre). Kommer de seg vel hjem fra byen? Får de jobb? Har de nok penger? Et skikkelig sted å bo? Er de lykkelige? Og hvorfor i all verden svarer de ikke på telefon eller tekstmelding?

2. Ungene. Siden jeg har to, kommer det på annenplass også.

3. Huset. Det hjalp ikke akkurat at jeg kjøpte et eldgammelt hus med masse potensielle bomber. Holder kloakkrørene? Lekker det i kjelleren når det fossregner? Når råtner kledningen?

4. Å komme for sent. Kommer jeg til å forsove meg til morgenflyet? Eller til morgenvakten kl. 05? Og tenk hvis jeg ikke kommer tidsnok til flyet hjem fra ferie?

5. At ting skal gå galt, sånn generelt. Jeg har alltid et krisescenario på lur, for det aller meste kan jo gå galt.

Og så er det så deilig å bli positivt overrasket!