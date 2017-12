Vi har hengt sammen i vått og kaldt og mørkt og guffent de siste 20 årene. Nå er det snart slutt.

Du har lyst opp, du har gitt oss varme og omsorg og fullkommen fredagskos når vintermørket har lagt seg over landet. Nå har de som bestemmer, slått fast at det er en tid for alt, også for åpne peiser i Bergen kommune. Om få år venter plombering og en uviss skjebne for det hvite klenodiet borti hjørnet i stuen vår.

Sentrumsluften er nemlig i spill. Alle cruiseskipene og supplyfartøyene på Vågen krever sitt, det samme gjør bussene og lastebilene som bidrar til at klimagassregnskapet ikke går opp, og at luftkvaliteten definitivt går ned. Mitt bidrag blir å slukke peisen – åtte kilometer fra sentrum.

Den gode nyheten er at politikerne gir meg lov til å fyre alt jeg orker i ovnen ved siden av peisen, ettersom ovnen er antikvarisk og fra rundt første verdenskrig. Ikke samme kosen, men varmt og godt skal det fremdeles bli.

På hytten kan jeg i det minste sette meg i godstolen og høre bjørkeveden knitre, tenkte jeg. Men nei, ikke der heller, den ligger jo i Bergen kommune – i havgapet noen hundre meter fra Os. Nok en plombering. Vi må nok nøye oss med å se på når hyttenaboene i nabokommunen fyrer opp.

Heldigvis kan ingen plombere bålfatet på bryggekanten vår. Det krever riktig nok tre ganger så mye ved for å gi varme på hustrige sommerkvelder, men til gjengjeld er det dobbelt så koselig.