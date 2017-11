Noen ganger koker det over i trafikken.

Jeg anser meg selv for å være en rolig fyr. Likevel er det visse situasjoner det koker litt over. Blant annet når jeg spiller golf. Et slag som ikke går veien resulterer i et umiddelbart raserianfall hvor gloser som «sa!?#», «f!%#e» og «hel####» kommer på løpende bånd. Dette passer dårlig med den strenge golf-etiketten, en sport hvor kutymen er viktigere enn slagene. Golfkarrieren min ble kortvarig.

Det er imidlertid ikke like lett å slutte å kjøre bil. Problemet mitt er at dette er en annen situasjon det noen ganger smeller. Altså, jeg er en ansvarlig sjåfør. Jeg kjører forsiktig, og etter 16 år med lappen har jeg ikke hatt noen uhell. Likevel vil noen av mine faste passasjerer påstå at jeg bare er tilsynelatende rolig bak rattet. For kommer jeg bak noen jeg anser som en dårligere sjåfør enn meg selv, da får de gjennomgå. De vet bare ikke om det.

Bjørn Erik Larsen

Så til deg som den ene gangen bremset ned før du satte på blinklyset, eller til deg som nesten aldri kjører i sentrum og som måtte tenke deg om et par sekunder i veikrysset, eller til deg på Danmarks plass som den ene gangen ikke umiddelbart fikk med deg at lyset skiftet til grønt: beklager! Jeg har gitt dere huden full og kalt dere unevnelige ting. Dere hadde fortjent bedre.

Kanskje elsykkel kan være løsningen på problemet? Det er bedre for miljøet, og kjefting på andre bilister er vel mer berettiget når man selv er myk trafikant.