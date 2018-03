I nesten 22 år har jeg kjørt bil. Ikke én eneste gang er jeg blitt stanset i promillekontroll. Og jeg vil påstå at kjøringen min i antall kilometer er relativt gjennomsnittlig.

Men nå nylig skjedde det faktisk. Trøtt og sliten etter kveldsvakt ble jeg vinket inn til siden. Promillekontroll. Jeg ble faktisk glad!

- Selv kjørte jeg i ti år uten å blåse i en promillekontroll for første gang, sa politimannen som stanset meg og som ba meg ta et dypt innpust. Onkel politi måtte innrømme at mine 22 år var «imponerende».

Kjøring og alkohol hører ikke sammen. Du setter deg bare ikke i bilen og kjører samme dag som du har drukket alkohol eller inntatt andre rusmidler. Og skal du kjøre tidlig neste morgen, så drikker du ikke til langt på natt.

Enkelt og greit, skulle man tro. Men altfor mange bryter disse reglene hver bidige dag. Mennesker dør, liv blir ødelagt.

Derfor ble jeg så glad for endelig å bli stanset i en promillekontroll. Det burde vært langt flere av dem, og vi bør juble for hver eneste kontroll som tas. Selv om klokken nærmer seg 01 og du er på vei hjem fra kveldsvakt.

Resultatet mitt? 0,0, selvsagt. Det skulle bare mangle.