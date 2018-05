Dette er ingen svenskevits, skriver BT-journalist Roar Lyngøy.

HVORFOR REISE helt til Sverige når Sverige kan komme til oss? Jeg var nesten litt flau der jeg sto på min lokale matbutikk og skulle hente pakken. Tre brett med totalt 72 bokser lettbrus hadde blitt sendt fra Söta bror (i ordets rette forstand).

NULL TOLL og gratis frakt – en god deal. Jeg syntes jo litt synd på damen på Meny som måtte løfte kjempepakken på 25 kilo. Samtidig er vi forbrukere ganske enkle: Vi handler som oftest der det er billigst. Fem kroner for en svensk brusboks, eller 20 i en norsk butikk?

350 KRONER er den øvre grensen ved slike svenskehandler, ellers må man betale avgifter. Det snodige er at man kan ta så mange bestillinger man vil, så kun noen dager senere kom det en ny svenskepakke med snop for 350 kroner, ironisk nok fra kjente norske merker. I butikkene her hjemme hadde det kostet nærmere det doble.

MENS DEN norske sukkeravgiften har føket til værs er det blitt enklere å skaffe billig snaks fra Sverige. Stadig flere importerer fra nabolandet i øst. Særlig miljøvennlig kan det uansett ikke være å frakte alle disse søtsakene over grensen.

DET ER litt av en opplevelsesreise brusboksene mine får. Svenskeboksene kan nemlig ikke pantes her til lands, så om en måneds tid er det ut på tur igjen. Det blir 60 nye mil tilbake til Sverige.