Ukens viktigste lærdom er at pizza og briller er en dårlig combo.

For et års tid siden ble synet mitt plutselig dårligere. Det skjedde over natten. Ikke det vanlige gangsynet, men lesesynet når jeg brukte briller.

Jeg har satt det på kontoen for alderssvekkelse. At det sikkert var naturlig å se dårligere med tiden. Men skjønte ikke helt hvorfor jeg ikke merket noe til svakere syn når jeg ikke hadde briller på.

Nye briller har sittet langt inne. Det er dyrt, og det er vanskelig å venne seg til ny styrke på progressive briller.

Til slutt merket jeg at jeg hadde fått så rar hodestilling foran pc-en på jobb på grunn av anstrengelsene med å se bokstavene på dataskjermen at det ikke var noen vei tilbake.

Det var på høy tid. Jeg så ikke dårligere. Jeg hadde ødelagte briller. Og kjapt klarte optiker og jeg å resonnere oss frem til hva som kan ga skjedd.

Jeg liker å lage mat, blant annet hjemmelaget pizza som stekes på maks varme i stekeovnen. Og når den er ferdig, bøyer jeg meg spent ned, og åpner stekeovnsdøren. Med brillene på. Men gjør du det, kan det skje rare ting med glassene dine. Ikke bare blir de full av dugg. De kan krakelere. Resultatet er veldig dårlig sikt.

Etterpå leste jeg på nettet at sterk sol også kan gjøre samme skade. Godt vi bor i Bergen, da.