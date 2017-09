Jeg har ikke vært så kravstor på fisketur. Så lenge jeg, og helst ungene også, har fått fisk og det er nok til middag, har jeg vært fornøyd. Størrelsen har ikke vært så viktig, men det er jo fint hvis det holder med to ørreter per person.

Når de er såpass små, er strategien for å få dem på land ganske enkel. Et lite vipp med stangen, og den lander trygt på bakken. Det har fungert med stort hell i årevis.

Det hele endret seg sist helg. På en hverdagslig helgetur til et vann i nærheten av hytta, kastet jeg ut, og forventet lite. Det var skinnende sol, blikkstille vann og bråkete unger overalt. Men plutselig smalt det til, og i andre enden av snøret var det et beist. Det plasket i vannet, bremsen på snella hylte, og stangen sto i bue. Da jeg endelig hadde udyret i vannet foran meg, skulle jeg bare få den på land. Da røyk snøret, og jeg kastet meg fremover og forsøkte fortvilet å få fatt i den. Den stakk av, og jeg satt våt igjen, og forbannet at jeg ikke hadde med håv.

Nå skal jeg ha med håv på hver tur, tenkte jeg, og dro tilbake til åstedet i helgen for å hente fangsten. Da fikk jeg ikke engang et napp, og nå kommer jeg sikkert ikke til å få bruk for den hersens håven på årevis. Men den skal i alle fall med.