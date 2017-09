I det siste har jeg sett en god del science fiction-filmer. Kanskje litt for mange. Jeg har iallfall blitt ualminnelig opptatt av stjernehimmelen og nære og fjerne galakser. Ikke minst teoriene som kan gjøre det mulig å reise til andre solsystemer, snart har jeg vel «rundet» internett om teamet.

På ferden oppdaget jeg at det skal gå an å ta ganske utrolige bilder av vår egen galakse, Melkeveien, selv med et vanlig speilreflekskamera. Høy på astronomi gikk jeg til innkjøp av utstyret som trengs: Et lyssterkt objektiv (som over tid ser mer enn det menneskelige øye kan oppfatte), stativ (så en eksponering over flere sekunder holder seg i fokus) og fjernutløser (bare det å trykke på knappen vil bevege kameraet for mye). Jeg leste meg opp på teknikken og fant ut av de optimale innstillingene. Jeg lastet ned en app som viser «live» hvor Melkeveien og annet astronomisk snop befinner seg i forhold til min posisjon. Så gikk jeg ut på terrassen og kikket opp. På skylaget.

Det viser seg at Bergen ikke er den optimale byen for astrofotografi.