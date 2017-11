Noen søker svar på livets store spørsmål i kirken. Andre tyr til quiz.

Bakerst i avisene er spørsmålene og svarene. Oppgavene kan løses alene, eller med kolleger i lunsjpausen. Man kan også gå på byen for å delta i spørrekonkurransen. Flere utesteder har fast quiz-dag.

For noen år siden traff jeg alltid kjente på Cafe Opera om torsdagskveldene. Operaquizen var populær og er det sikkert fortsatt. Tidvis kunne jeg komme innom og svare på et og annet spørsmål om astronomi eller Deep Purple. Mitt bidrag var ytterst begrenset og endte ofte opp med at min kone sto i døren da jeg kom hjem utpå natten:

– Har du vært på quiz nå igjen?

Jeg har lest et sted at det var på 1970-tallet at såkalt pubquiz ble populært i England. Tanken var å få folk til pubene på rolige kvelder. Spørrekonkurransene ble populære og gjorde sitt til at ølsalget økte. Vi ser det samme i Bergen.

Det trasige med alle disse spørsmålene er at jeg minnes alt jeg har glemt. Ekstra surt er det når man får samme spørsmål som man fikk dagen i forveien og fortsatt ikke husker.

For mange år siden var det en spørrekonkurranse på nærradioen her i Bergen. Jeg mener å huske at det var en ungdom som sto fast og ikke fikk frem svaret programlederen var ute etter. Ungdommen lurte og lurte og prøvde å få litt hjelp, men programlederen hadde gitt ham tre alternativer der ett var riktig svar. Det ville seg ikke og til slutt spurte han programlederen.

– Har du flere alternativ?