Om du vurderer å skaffe deg hund, er det et par ting du bør være klar over.

Det er nemlig noen utfordringer og negative sider ved å dele livet med et dyr.

Du blir tvunget ut på tur flere ganger for dagen, uansett hvor dårlig været er og når du egentlig bare vil være hjemme.

Når du etter turen endelig kan slenge deg på sofaen, kan du banne på at dette bustete dyret kommer og forstyrrer deg ved å legge hodet i fanget ditt.

Du får aldri tid alene. Skal du hente noe i et annet rom, tasser den alltid etter. Og når du skal returnere til sofaen, snubler du i hunden fordi den har satt seg ned rett bak deg.

Om natten kan du være sikker på at du blir vekket minst to ganger av en logrende pelsdott med stram ånde som slikker deg i fjeset. Den sørger selvsagt for at du våkner skikkelig før den gir seg.

Men til tross for alt dette er det umulig for oss hundeeiere å forstå hvorfor ikke alle andre også vil ha et levende pelsdyr som legger beslag på all fritiden man har.

For det første kommer du deg ut på tur. Flere ganger hver eneste dag, uansett vær. Uten hund ville vi alle blitt sofagriser.

Når du endelig kan slappe av i sofaen, kommer det et levende kosedyr og legger hodet i fanget ditt.

Du er aldri alene, for du har alltid en kompis som kun vil være med deg, selv om du bare skal hente noe i et annet rom.

Og det beste er om natten, når du våkner av at hunden slikker deg i ansiktet, kun for å si hei og sjekke at du har det bra.