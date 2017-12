Det er den evige kampen hver morgen. Det er ille nok å finne en. Men å finne to make er nærmest umulig. Jeg snakker selvsagt om sokker.

Jeg begynner på ny frisk stadig vekk. Kjøper et lass nye. Passer på å bunte de sammen to og to når de går til vask. Og når jeg kommer hjem, skjer det til og med at jeg tar av meg sokkene og legger de oppi skoene slik at jeg har fri bane når jeg skal ut igjen.

Hjemme går jeg alltid barbent. Det er litt av problemet. For da fyker sokkene lett på avveie. Under sofaen, under stolen, på badet, under putene på kjøkkensofaen – kort sagt de fleste steder jeg skulle finne for godt å ta av meg på beina. Og plutselig er alle de nye sokkeparene borte igjen.

Sist helg skulle jeg på julebord. Jeg skulle gå med jumpsuit og ankelstøvletter, så sokkene ville ikke vise. Men det er noe med det – hvis du skal pynte deg er det liksom noe med å holde stilen, også på det som ikke synes.

Jeg skulle rekke et vorspiel. Det gjorde jeg ikke. Tiden gikk med til å lete etter tynne strømper uten hull i stedet. Starten på bordsete og velkomstbobler nærmet seg, og jeg var nødt til å ta det jeg hadde.

Årets julebord skulle bli det julebordet der jeg gikk med fly-støttestrømper.