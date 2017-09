Endelig er den her, den eneste dagen i året jeg er garantert å se 14-tallet i Stoltzen.

Det er dette vi trener for hele året. Stoltzedagen. Stoltzeløpet. Vår lokale, beinharde motbakkestyrkeprøve. Vi konkurrerer med kolleger, naboer, venner og familie og ikke minst med oss selv. Tiden opp er brutalt avslørende. Den forteller ikke bare hvor godt du har trent gjennom året, den sier også noe om dagsformen, vekten og ikke minst psyken din.

Det er egentlig utrolig at vi gjør det frivillig. Stoltzen har mer enn 800 trappetrinn og en høydeforskjell på over 300 meter. Du blir kortpustet før minuttet er gått, og når melkesyren kommer, blir du aldri kvitt den igjen. Det er et mareritt på to bein.

Treningskameraten min og jeg går Stoltzen nesten hele året. Vi begynner forsiktig på hålkeføret i januar, har fin stigning utover våren, når formtoppen i midten av juni, tar altfor lang sommerferie og begynner på bunn igjen ved skolestart.

Persen min utenom Stoltzeløpet er 17.04. Men det skjer noe når jeg får startnummeret på. Det skjer noe med adrenalinet mitt når jeg heies frem som en temposyklist opp Mount Fløyen. Det skjer noe med viljen min når jeg vet at kollegene følger med på BTs livestream.

Det er bare det at det samme skjer med alle de 6118 andre. Derfor kommer jeg aldri til å bli en vinner i Stoltzen. Derfor er det eneste sikre i dag at jeg ser 14-tallet i mål.

Starten min går nemlig 14.03. Da bør jeg være oppe i god tid før klokken 15!