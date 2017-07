Du er ikkje aleine.

Om du unngår bikini på stranda, mislikar korte shortsar og har sunblock i veska er vi nemleg i same klubb.

Vi i bleikjegjengen kjenner oss alle igjen i den vesle angsten som melder seg når vi blir invitert i parken, eller til stranda den første sommardagen.

I frykt for å gjere folk snøblinde om sommaren går eg helst ikkje med bikini før i juli. Fordelen er at folk gjerne vil sitje ved sidan av deg, fordi du får dei til å sjå endå meir solbrune ut.

Det er fint å kunne byggje opp andre si sjølvkjensle.

Adrian B. Søgnen

Ein gong måtte eg låne ein beige bikini. Det er tidenes skumlaste farge. Det såg rett og slett ut som nokon hadde lagt ei deig til heving midt i skjergarden.

Rundt 15. juli har huda blitt ein liten nyanse mørkare. Det er flott, for då synest ikkje blodårane så godt lenger. Før dette stadiet ser kroppen min ut som eit kart over vegnettet i Europa, ei vandrande NAF-veibok. Eg har funne deler av E39 på låret, men resten er dessverre berre rot.

Ein bryr seg mindre med åra, men eg kan framleis hugse kor flau eg blei når folk kommenterte kor bleik eg var som tenåring. Ein gong skulle eg kjøpe ein dekkrem for å dekke over pubertetskvisene i ansiktet, men alle fargane i sminkebutikken var for lyse. Til og med nyansen «porselen». Kom an.

Ja ja. Det går seg til. Når nokon påpeikar at du manglar farge, er det berre å opplyse om at raud også er ein farge.