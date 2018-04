Glem røde hunder, nå er det røde prikker som gjelder. Er du smittet?

På badet en morgen oppdager jeg en rød prikk i et hjørne av speilbildet.

Jeg gnikker på speilet, men prikken sitter visst ikke der. Så gnir jeg meg i pannen, men prikken henger liksom rett over skulderen. Det klør litt, så jeg ringer legen.

På vei til legesenteret snur folk seg for å stirre og le av meg.

– Hmm, sier legen. Det er aldri et godt tegn.

– Har du sett at det står et tall inne i prikken, spør hun.

– Ja, det går vekk hvis jeg klør litt på den.

– Hmm. Det er uansett ingenting jeg kan gjøre.

På hjemveien sender jeg en SMS til sjefen om at jeg er syk. Så ser jeg det: En dame med make prikk over skulderen, med et lite tretall inni. Bortover gaten ser jeg mange med røde prikker. Noen står og klør seg. Ingen stirrer på meg lenger.

Dette må være smittsomt, tenker jeg. Best å holde seg borte til det går over.

Hjemme drar jeg gardinene for og slår av telefonen. Jeg går ikke ut før fryseren er tom, to uker senere.

Ute på gaten går folk fremdeles rundt og klør på de røde prikkene sine, mens min er blitt borte. Alle snur seg for å stirre og le av meg. Da den røde prikken dukker opp igjen, er jeg nesten lettet.

Så begynner det å klø.