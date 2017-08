Vi er en liten gjeng på jobben som har det til felles at vi ikke husker navn, og er lite på Facebook.

Begge deler gir dårlige utsikter for fremtiden, men du verden hvor vi ler. Det er nesten som vi kunne vært i samme klubb som han der Senterparti-lederen, - for dere som husker navnet på han.

En kompis og tidligere kollega, som var tungt rammet av samme navne-afasien, utviklet en nyttig teknikk. Da han møtte folk på gaten som han ikke engang visste hvem var, bare at han burde visst det, var han alt for høflig til å innrømme det. Han ble ekspert på å føre små samtaler om absolutt ingenting. Tomme ord han kunne si til hvem som helst. Men han avsluttet alltid samtalene med å spørre etter mobilnumrene deres. Så kunne i hvert fall opplysningen i ettertid fortelle han hvem han hadde snakket med.

Jeg har tenkt at jeg ble særlig tidlig rammet av dette handikappet, siden jeg ikke kan huske at jeg noen gang har vært en normal husker av navn.

Men så viser det seg at mitt nye nettverk av ikke-huskere også har hatt denne skavanken hele livet. Vi kunne altså ha startet denne handikapforeningen for 20 år siden. Det er nesten litt trist å tenke på all moroen vi har gått glipp av.

Når vi nå skal skrive en e-post til en ung kollega som vi ikke husker navnet på, er det bare å troppe opp hos en annen i klubben, og kaste seg ut i en hjelpeløs blanding av tegnspråk og miming.

Slik får vi en dose quiz hver dag, som virker fantastisk skjerpende på hjernen.