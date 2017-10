Vi har en skjønn skogskatt, Lussie (7), som er en fangstdame av rang! Kanskje musefanger nummer én i Alversund.

Hun legger som oftest fangsten fra seg utenfor på trappen, men har de siste månedene hatt en trang til å ta med seg trofeet levende inn i huset, gjerne i gangen, på stuegulvet eller jamvel på kjøkkengulvet.

Det får selvsagt konsekvenser. Vi må jo fortsette å skryte av den iherdige innsatsen til gårdskatten, men samtidig trenger hun noen formaninger om at byttet må holdes ute. Egentlig en vanskelig balansegang.

I sommer har fruen og jeg ligget på alle fire minst ti ganger, for å klare å oppspore de livredde, små musene. Som oftest piler de bak en skjenk, et skap, eller en sofa.

Min nyervervede fiskestangs ytterste del har ligget på fast plass, lett tilgjengelig. Det samme har fruens snapphansker (noen avdankede oppvaskhansker).

For plutselig ligger vi der på gulvet alle tre, katten, fruen og jeg. Opptatte av å fange det lille dyret og få det like helt ut igjen. Jeg pirker med fiskestangen, og konen er klar med snapphanskene (her kunne kanskje til og med Branns eminente keeper, Piotr Leciejewski, lært seg et par nye triks).

Det verste er at Lussie trolig synes dette er flott underholdning. Hun ligger flat på siden og hjelper til så godt hun kan. Strekker den ene labben så langt inn under skapet som mulig, ser på oss og er strålende fornøyd med opplevelsen.

Et underlig syn for dem som hadde sett oss, vil jeg tro. Lussie fanger fremdeles like mange mus. Vi er bare blitt litt mer forsiktige når vi åpner ytterdøren.