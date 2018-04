Hva skjedde egentlig med de legendariske filmkomediene?

Etter hvert som man blir eldre, når man et punkt hvor man er gammel nok til å mimre tilbake til gamle dager. Den typen mimring hvor man spør seg selv «Hva skjedde egentlig med ...?», hvorpå konklusjonen er at ting var bedre før i tiden.

Jeg nådde nettopp dette punktet i en alder av 34, betraktelig tidligere enn jeg hadde forventet.

For hva skjedde egentlig med de virkelig gode filmkomediene? Serier er det flust av, men jeg savner filmene i sjangeren «egentlig litt dårlig, men likevel hysterisk vittig komedie»? Sjangeren som hadde sin storhetstid mellom «Dum og dummere» i 1994 og «Superbad» i 2007.

Jeg hadde nesten glemt filmene, før jeg tilfeldigvis husket på «Wedding Crashers» med Vince Vaughn og Owen Wilson. Fra intet dukket minnene opp på løpende bånd. Jeg kunne dialogen i «Ace Ventura» på rams, både originalen og oppfølgeren. «Nacho Libre», «Zoolander», «Old School» og Wayans-brødrenes «Don´t be a menace while drinking your juice in the hood» var elementær kunnskap i kompisgjengen.

«Anchorman: The legends of Ron Burgundy» forandret livet mitt. Til og med Austin Powers-filmene har en spesiell plass i hjertet mitt. Alle tre!

Men den tid er forbi. Komediene på filmlerretet var bedre før. «Bridesmaids» fra 2011 var et friskt pust, men ellers er utvalget labert.

Enten lages ikke slike filmer lenger. Eventuelt har jeg ikke fått det med meg. Det siste kan jo for så vidt også være et aldringstegn.